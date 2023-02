Auch zum Schweizer Franken vermochte der Euro etwas an Boden gutzumachen. Derzeit wird er zu 0,9951 nach 0,9925 am früheren Dienstagmorgen gehandelt. Damit tendiert das Währungspaar in Richtung Parität. Der Dollar notiert aktuell im Vergleich zum früheren Morgen wenig verändert bei 0,9378 (0,9371) Franken.