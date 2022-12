Der Euro ist am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA gestiegen und hat an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Gegen Mittag erreichte die Gemeinschaftswährung ein Tageshoch bei 1,0672 US-Dollar, nachdem sie am Morgen bei 1,0630 Dollar gehandelt worden war. Zuletzt kostet der Dollar aber mit 1,0650 wieder etwas weniger.

14.12.2022 12:29