Nachdem der Euro am Vortag stark unter Druck geraten war, konnte er am Freitag etwas Boden gut machen. Begleitet werden die Kursschwankungen von einer Diskussion über den Zinskurs der EZB. Am Donnerstag hatte Präsidentin Christine Lagarde nach der Ratssitzung einerseits weitere Straffungen in Aussicht gestellt, andererseits aber von etwas ausgewogeneren Wachstums- und Inflationsrisiken gesprochen. Letzteres wurde an den Märkten stark gewichtet und als Hinweis auf ein langsameres Straffungstempo gewertet.