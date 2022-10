Der Euro profitierte vor allem von der besseren Stimmung an den Finanzmärkten. Der US-Dollar wurde hingegen weniger nachgefragt, da er als eine Art Rückzugswährung in schwachen Marktphasen gilt. Unterdessen bleibt der Preisdruck in der Eurozone hoch, was für weitere Zinsanhebungen durch die EZB spricht. Die Erzeugerpreise stiegen im August mit einer Rekordrate von mehr als 40 Prozent.