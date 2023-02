Kräftige Kursgewinne hat derweil die schwedische Krone verbucht. Auslöser war die Zinsentscheidung der schwedischen Notenbank am Vormittag. Die Reichsbank hob ihren Leitzins weiter an und stellte zusätzliche Anhebungen in Aussicht. Zudem will sie ab April mit dem Verkauf von Staatsanleihen beginnen, die sie in der Krise zur zusätzlichen Lockerung der Geldpolitik erworben hat. Dieser Schritt war nicht erwartet worden und liess die schwedische Währung steigen.