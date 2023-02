Der Kurs des Euro ist am Dienstag zum US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag profitierte der Dollar nur zeitweise von Daten zur Preisentwicklung in den USA, während die Gemeinschaftswährung im Gegenzug auf ein Tagestief bei 1,0708 Dollar gefallen war. Zuletzt konnte sich der Euro aber wieder erholen. Derzeit wird sie für 1,0760 und etwas höher als am Morgen gehandelt.

14.02.2023 16:39