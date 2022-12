Marktbeobachter verweisen auf eine Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug bereits den dritten Handelstag in Folge Auftrieb verliehen hat. Hintergrund sind unter anderem Lockerungen der harten Corona-Massnahmen in China. Die Hoffnung auf ein stärkeres Wirtschaftswachstum in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt stützte an den Finanzmärkten die Risikofreude, was den Dollar belastet.