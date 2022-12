Der Euro hat am Montag in einem ruhigen Handel etwas zugelegt. Im Verlauf schmolz ein Teil der Gewinne aber wieder ab. Am späteren Nachmittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,0551 US-Dollar. Dies ist noch immer etwas mehr als am Morgen (1,0515).

12.12.2022 16:46