Der Euro hat sich am Montag im US-Handel nur noch wenig bewegt. Nachdem er am Morgen im europäischen Handel erstmals wieder seit dem Frühjahr 2022 über 1,09 US-Dollar gestiegen und bald darauf wieder deutlich gesunken war, wurde er rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street mit 1,0859 Dollar gehandelt.

23.01.2023 21:03