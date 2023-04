Der Kurs des Euro hat am Dienstag an seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne angeknüpft. In der Spitze bedeuteten 1,0973 US-Dollar eine Annäherung an die Marke von 1,10 US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung verbuchte damit den höchsten Stand seit Anfang Februar, als die runde Marke letztmals erreicht worden war. Zuletzt wurden dann 1,0954 US-Dollar gezahlt.

04.04.2023 21:24