Der Euro hat sich am Mittwoch nach einem schwankenden Handelsverlauf knapp auf dem Niveau von Vorabend gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 1,0957 US-Dollar, nachdem sie zwischenzeitlich bis auf 1,0917 Dollar abgesackt war. Der Ende vergangener Woche erreichte einjährige Höchststand von etwas mehr als 1,10 Dollar bleibt damit in Reichweite.

19.04.2023 17:21