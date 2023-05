Konjunkturdaten gerieten damit etwas in den Hintergrund und bewegten den Euro kaum. Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich die vom Ifo-Institut gemessene Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Mai erstmals seit einem halben Jahr wieder eingetrübt hat. Stattdessen rückt am Devisenmarkt die US-Geldpolitik wieder stärker in den Fokus der Anleger. Am Abend wird die US-Notenbank Fed das Protokoll der jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Anleger erhoffen sich Hinweise auf die nächste Zinsentscheidung der Fed Mitte Juni.