Der Eurokurs ist am Freitag nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts auf den höchsten Stand seit Dienstag gestiegen. Am Nachmittag notierte die Gemeinschaftswährung bei 0,9891 US-Dollar und damit rund anderthalb Cent höher als am Vorabend.

04.11.2022 16:59