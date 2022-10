Der Euro hat am Donnerstag im späteren Handelsverlauf ordentlich Gas gegeben. In New York stieg die Gemeinschaftswährung zuletzt auf 0,9859 US-Dollar und kostete damit deutlich mehr als im europäischen Nachmittagsgeschäft. Sie profitierte damit ebenso wie die US-Börsen von einer wieder zunehmenden Risikobereitschaft, die sich auch in der schwächelnden Entwicklung der US-Anleiherenditen niederschlug.

21.10.2022 21:15