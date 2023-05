In den USA lässt aktuell zwar die Teuerung ein wenig nach, was Spekulationen auf eine Pause der Zinserhöhungen der US-Notenbank befeuerte. Fed-Vertreter bleiben jedoch vorsichtig. Erst am Donnerstag hatte der Präsident der regionalen Fed in Richmond, Thomas Barkin, gemahnt, dass die Inflation hartnäckig hoch bleibe. Am Freitag nun äusserte sich Neel Kashkari, der Präsident der regionalen Notenbank von Minneapolis, ähnlich. Der Dollar profitiert damit derzeit von der Aussicht auf einen eher restriktiven Kurs der US-Notenbank.