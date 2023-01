Der Franken lehte unterdessen am Dienstag zu Euro und US-Dollar zu. Das EUR/CHF-Paar rutschte zuletzt mit 0,9952 noch weiter unter die Parität. Am Morgen kostete der Euro noch 1,0015 Franken. Der US-Dollar am Abend notiert mit 0,9220 Franken ebenfalls tiefer als am Morgen mit 0,9248 Franken.