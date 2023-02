Das mittelfristige Inflationsziel der EZB beträgt zwei Prozent. Die tatsächliche Teuerung liegt mit zuletzt 8,5 Prozent wesentlich höher, hat sich aber bereits den dritten Monat in Folge abgeschwächt. Die EU-Kommission bewertet indes die Inflationsaussichten etwas günstiger als bislang. So werde die Gesamtinflation in der Eurozone voraussichtlich von 8,4 Prozent im Jahr 2022 auf 5,6 Prozent in diesem Jahr sinken. Für 2024 werden 2,5 Prozent erwartet.