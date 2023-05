Der Kurs des Euro hat kaum auf die sich abzeichnende Einigung im US-Schuldenstreit reagiert. Damit setzt sich die Stabilisierung der Gemeinschaftswährung nach ihrem am Freitagnachmittag erreichten Zweimonatstief fort. Am Morgen kostete ein Euro 1,0738 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

29.05.2023 09:43