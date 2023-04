Der Euro hat am Montag merklich zugelegt. Am Nachmittag stieg der Kurs vorübergehend bis auf 1,0917 US-Dollar. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung wieder leicht tiefer bei 1,0891 Dollar gehandelt. Am Morgen war der Euro noch bis auf 1,0788 Dollar gefallen.

03.04.2023 17:05