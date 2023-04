Der Euro notiert am späten Nachmittag kaum verändert zum Vormittag bei 0,9803 Franken. Damit wird er wieder leicht über der Marke von 0,98 gehandelt, unter die er am Mittag noch gefallen war. Zum Dollar gewinnt der Franken hingegen weiter an Wert. Aktuell geht der Greenback bei 0,8883 Franken um, nach 0,8924 am Morgen. Das Währungspaar nähert sich damit wieder dem Jahrestief an, dass bei 0,8860 markiert wurde.