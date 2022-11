Auch das britische Pfund profitierte von Konjunkturdaten. In Grossbritannien stiegen die Löhne und Gehälter im September weiter deutlich. Allerdings herrscht in dem Land auch eine vergleichsweise hohe Teuerung mit einer Inflationsrate von zuletzt rund 10 Prozent. Entsprechend steigt der Druck auf die Notenbank, den Leitzins im Kampf gegen die Teuerung weiter deutlich zu erhöhen. Die Bank of England hatte diesen zuletzt von 2,25 Prozent auf 3 Prozent angehoben. Höhere Zinsen machen in der Regel eine Währung für Anleger attraktiver.