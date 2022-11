Der Schweizer Franken befindet sich derweil im Aufwind. Der Dollar notiert mit 1,0065 Franken wieder deutlich unter der 1,01er-Marke, um die er sich noch im frühen Handel bewegte. Noch am Vortag hatte der Dollar zum Franken bei 1,0148 ein so hohes Niveau wie seit Mai 2019 nicht mehr erreicht. Ein Euro kostet am Freitagmittag mit 0,9858 Franken ebenfalls etwas weniger als noch am Morgen.