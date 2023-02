Gegenüber dem Franken notiert der Euro kaum verändert. Nach 0,9875 Franken am Morgen geht er am Nachmittag zu 0,9871 Franken um. Der Dollar büsst zum Franken hingegen etwas am Wert ein, nachdem er am Vormittag noch leicht höher gehandelt wurde. Am Nachmittag notiert das Dollar-Franken-Paar bei 0,9212 nach 0,9253 im frühen Handel.