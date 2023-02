Zum Franken notiert der Euro hingegen etwas tiefer. Nach 0,9875 Franken am Morgen geht er am späten Abend zu 0,9862 Franken um. Auch der Dollar büsste zum Franken an Wert ein: Am Montagabend notiert das Dollar-Franken-Paar bei 0,9201 nach 0,9253 im frühen Handel.