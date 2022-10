Der Dollar hat auch gegenüber dem Franken an Wert eingebüsst und die Paritätsgrenze wieder unterschritten. Das USD/CHF-Paar notierte am späten Nachmittag noch bei 0,9966, nachdem es am Freitag zuletzt über die Grenze von 1,00 gestiegen war. Zum Euro hat sich der Franken derweil nur wenig bewegt. Das Währungspaar notierte mit 0,9782 leicht höher als am Mittag (0,9771).