Der Euro hat seine Kursgewinne zum US-Dollar am Montag nicht halten können. Nach einem Tageshoch von 1,0580 Dollar kam die europäische Gemeinschaftswährung am Abend auf 1,0522 Dollar zurück. Bereits in der Vorwoche war der Euro bereits zweimal knapp unter 1,06 Dollar wieder abgedreht.

12.12.2022 20:56