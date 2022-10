Auch der Franken hat zum Dollar deutlich an Wert eingebüsst. Das USD/CHF-Währungspaar wurde am späten Abend bei 0,9949 gehandelt nach 0,9912 am frühen Nachmittag bzw. 0,9895 am frühen Morgen. Zum Euro bewegte sich der Franken derweil kaum, EUR/CHF kostete den ganzen Tag um die 0,97, am späten Abend waren es 0,9687.