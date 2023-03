Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach Daten zur Preisentwicklung in wichtigen Ländern der Eurozone deutlich gestiegen und hat die Marke von 1,09 US-Dollar übersprungen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0916 Dollar gehandelt und damit fast einen Cent höher als am Morgen.

30.03.2023 16:44