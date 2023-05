Zum Franken pendelt der Euro weiter in einer engen Spanne um die 0,97er Marke und kostet aktuell 0,9704 Franken und damit minim weniger als am Morgen mit 0,9715 Franken. Der US-Dollar wird derweil zu einem Kurs von 0,9003 Franken nach 0,8985 am Morgen knapp über der 90-Rappenmarke gehandelt.