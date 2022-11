Gegenüber dem Franken hat der Euro am Abend nur noch minim auf 0,9865 nachgegeben. Am Nachmittag notierte er bei 0,9870, am Morgen allerdings bei 0,9927 noch klar über 0,99. Der US-Dollar bewegt sich am Abend ebenfalls nicht mehr gross, er wird derzeit zu 0,9854 gehandelt.