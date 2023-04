Am Markt wird erwartet, dass sich die Inflation in den USA im März erneut abgeschwächt hat. Analysten rechnen mit einer Inflationsrate von 5,1 Prozent, nachdem sie im Februar bei 6 Prozent gelegen hatte. Ein Rückgang der Inflation dürfte die Spekulation verstärken, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht mehr so stark anhebt wie bisher gedacht, was den Dollar belastet.