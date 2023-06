Indes legte der chinesische Yuan gegenüber dem Dollar deutlich zu. Vorausgegangen war ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach die Regierung in Peking informierten Personen zufolge an einem Massnahmenpaket zur Stützung des Immobilienmarktes arbeite. So werde erwogen, Anzahlung für Wohnungen in einigen nicht zum Kerngebiet gehörenden Vierteln der Grossstädte zu reduzieren, die Maklerprovisionen für Transaktionen zu senken und Beschränkungen für den Erwerb von Wohnimmobilien zu lockern.