Derweil dürfte der Bericht nicht in der Lage sein, die Aussagen des Fed vom Mittwoch, nämlich dass das Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht sein dürfte, schon wieder infrage zu stellen, so Devisenexpertin You-Na Park-Heger von der Commerzbank. Selbst ein stärkerer Arbeitsmarktbericht dürfte wohl nicht ausreichen, das gesamte Bild einer sich allmählich abkühlenden US-Wirtschaft in Zweifel zu ziehen.