Der Euro hat am Freitag weiter von einer Dollar-Schwäche profitiert und ist auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr gestiegen. Am frühen Morgen notiert der Kurs bei 1,1071 US-Dollar. Seit Montag hat die Gemeinschaftswährung im Handel mit der amerikanischen Währung damit mehr als zwei Prozent an Wert gewonnen.

14.04.2023 07:37