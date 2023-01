Am Donnerstagvormittag könnte die Veröffentlichung der deutschen Handelsbilanz im November für Bewegung sorgen. In den USA wird am Nachmittag ebenfalls die Handelsbilanz veröffentlicht. Zudem liefert der ADP-Arbeitsmarktindex eine erste Indikation über die Entwicklung der Beschäftigung in den Vereinigten Staaten. Am Freitagnachmittag steht dann der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht für den Monat Dezember an.