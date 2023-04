Der Euro ist am Freitag unter der Marke von 1,10 US-Dollar geblieben. Die Gemeinschaftswährung notiert am Mittag bei 1,0963 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Zwischenzeitliche leichte Verluste am Vormittag holte sie schnell wieder auf. Insofern behält der Euro den vor einer Woche erreichten einjährigen Höchststand von gut 1,10 Dollar im Blick.

21.04.2023 12:59