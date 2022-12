Auch zum Franken hat der Euro am Morgen etwas zugelegt. Das EUR/CHF-Paar notierte zuletzt bei 0,9858 und damit rund 20 Stellen höher als am Morgen. Am Montag waren allerdings noch Kurse um 0,99 bezahlt worden. Gegenüber dem Dollar ist der Franken derweil nochmals etwas stärker geworden. Das USD/CHF-Paar wurde um die Mittagszeit bei 0,9264 gehandelt nach 0,9281 am Morgen bzw. 0,9303 am Vorabend.