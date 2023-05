Der Kurs des Euro hat am Mittwoch einen zwischenzeitlichen Erholungsversuch abgebrochen und ist wieder unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung erreichte am Mittag das Niveau von Ende März. Aktuell kostet der Euro 1,0752 US-Dollar. Damit knüpfte der Euro an seine Verluste seit Anfang Mai an.

24.05.2023 13:14