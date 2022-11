Auch zum Franken blieb der Euro praktisch unverändert. So kostete das Währungspaar EUR/CHF am Donnerstagmorgen 0,9814 nach 0,9809 am Abend davor. Am Mittwoch in der ersten Tageshälfte hatte der Kurs noch knapp unter 0,98 notiert Auch USD/CHF veränderte sich nur ganz wenig mit 0,9452 nach 0,9445 am Vorabend.