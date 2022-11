Der Devisenmarkt ist angesichts der Lage in China aber von einer grossen Unsicherheit geprägt. Davon profitierten am Montag vor allem der japanische Yen und der Schweizer Franken. Die Proteste in China gegen die Covid-Restriktionen sowie die verschärften Sanktionen der USA gegen chinesische Technologieunternehmen liessen die Risikowahrnehmung zunehmen, schreiben die Ökonomen der DekaBank. In den vergangenen Tagen ist es in China zu den grössten Demonstrationen seit Jahrzehnten gekommen. Der Unmut richtet sich gegen die strikten Massnahmen der chinesischen Null-Covid-Politik wie wiederholte Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne.