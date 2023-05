Wie die Devisenexperten der Commerzbank in einem aktuellen Kommentar festhalten, dürfte auch der SNB an einem stärkeren Franken interessiert sein. Immerhin verharre auch in der Schweiz die Kerninflation hartnäckig über dem Inflationsziel der SNB. Die SNB dürfte daher ihren Leitzins im Juni nochmal erhöhen. So sagte SNB-Präsident Thomas Jordan erst kürzlich, dass die Geldpolitik noch nicht restriktiv genug sei, um die Inflation im Bereich der Preisstabilität zu verankern. Der Wechselkurs spielt bekanntlich eine wichtige Rolle bei der Inflationsbekämpfung. "Laut SNB hat der starke Franken geholfen, die Inflationsrate in der Schweiz vergleichsweise niedrig zu halten", so der Commerzbank-Kommentar weiter. Solange die SNB Inflationsgefahren sehe, dürfte sie daher einen starken Franken bevorzugen.