Vor allem die Erwartung eines absehbaren Endes der Zinserhöhungen in den USA und perspektivisch womöglich schon wieder sinkenden Zinsen belastet den Dollar. Zuletzt hatte sich ein nachlassender Inflationsdruck gezeigt. Gleichzeitig deuteten Vertreter der EZB zuletzt weiter höhere Leitzinsen in der Eurozone im Kampf gegen die hohe Inflation an. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bezeichnete den unterliegenden Inflationsdruck als weiterhin zu hoch. Auch von der SNB wird anlässlich ihrer nächsten geldpolitischen Lagebeurteilung im Juni eine weitere Leitzinserhöhung um weitere 50 Basispunkte erwartet, heisst es am Markt.