Der Euro hat sich am Dienstag in der Nähe seines am Vortag erreichten Halbjahreshochs zum Dollar gehalten. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0727 US-Dollar. Sie notiert damit etwa auf dem Niveau des frühen Handels. Am Montag war der Euro mit 1,0761 Dollar auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen.

10.01.2023 16:51