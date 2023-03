Der Franken legte in wegen der gestiegenen Nervosität an den Finanzmärkten in den letzten 24 Stunden deutlich an Wert zu. Das EUR/CHF-Währungspaar wurde zuletzt bei 0,9806 gehandelt, das USD/CHF-Paar bei 0,9213. In den Tages-Tiefstständen waren es 0,9795 (tiefstesr Stand seit November) bzw. 0,9175 (tiefster Stand seit Mitte Februar).