Auch gegenüber dem Schweizer Franken büsste der Euro klar an Wert ein und fiel in der Folge unter die Paritätsmarke. Zuletzt hat er sich allerdings wieder etwas gefangen und wird mit 0,9966 Franken etwas höher gehandelt als noch am Nachmittag. Gegenüber dem Dollar ist der Franken hingegen etwas gefallen. Das Währungspaar USD/CHF hat wurde mit einem Kurs von 0,9137 etwas höher gehandelt als am Nachmittag (0,9103).