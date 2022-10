Der Kurs des Euro ist am Mittwoch gesunken. Nachdem die Gemeinschaftswährung in der vergangenen Nacht zunächst bis auf 0,9872 US-Dollar gestiegen war, fiel sie am Nachmittag um mehr als einen Cent auf ein Tagestief bei 0,9760 Dollar. Zuletzt wird das EUR/USD-Währungspaar bei 0,9801 gehandelt.

19.10.2022 16:39