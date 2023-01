Der Euro knüpfte so an seine Vortagsverluste an. Am Donnerstag hatte der Euro noch über 1,06 Dollar notiert, bevor unerwartet starke Daten vom US-Arbeitsmarkt dem Dollar Auftrieb verliehen hatten. Mit Spannung erwartet wird jetzt der am Nachmittag anstehende monatliche US-Arbeitsmarktbericht. Es wird mit einem deutlichen Anstieg der Beschäftigung gerechnet, was auf eine weiter robuste Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt hindeuten würde.