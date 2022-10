Im Fokus der Anleger stand die Kursentwicklung des japanischen Yen. Am Vortag mussten für einen US-Dollar erstmals seit 1990 mehr als 150 Yen gezahlt werden. Die Yen-Schwäche hielt im frühen Freitagshandel an. Der Kurs zum Dollar wurde weiter über der Marke von 150 Yen gehandelt, was Spekulationen über ein erneutes Eingreifen der japanischen Regierung am Devisenmarkt zur Stützung des Yen verstärkte.