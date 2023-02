Der Euro ist am Montag gefallen und hat an die Verluste der vergangenen Woche angeknüpft. Am Nachmittag sank die europäische Gemeinschaftswährung bis auf 1,0730 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit fast vier Wochen. Am Morgen stand der Euro noch knapp unter 1,08 Dollar.

06.02.2023 16:32