Auch gegenüber dem Franken hat der Euro am Montag etwas an Wert verloren. Das EUR/CHF-Paar notierte am späten Abend bei 0,9957 nach 0,9985 am frühen Morgen. Für das USD/CHF-Paar errechnet sich daraus 0,9283 nach 0,9250, d.h. der Franken wurde zum Dollar etwas schwächer.